A Cestas, la centrale solaire de Neoen sauvée des flammes

Centrale solaire de Cestas © Neoen

Article complété en cours de journée le 27 juillet –

La plus puissante centrale photovoltaïque de France a été sauvée des flammes ce week-end, mais, encerclée par l’incendie, elle a eu très chaud et est à l’arrêt. A Cestas, entre Bordeaux et Arcachon (Gironde), dans la nuit de samedi à dimanche, le méga-feu venant de l’ouest a réussi à y pénétrer sous quelques mètres, au nord de cette installation de 300 MW sur 300 hectares exploitée et en partie détenue par Neoen.

« Les bandes ...