A Cestas, la centrale solaire de Neoen sauvée des flammes

Article complété en cours de journée le 27 juillet –
La plus puissante centrale photovoltaïque de France a été sauvée des flammes ce week-end, mais, encerclée par l’incendie, elle a eu très chaud et est à l’arrêt. A Cestas, entre Bordeaux et Arcachon (Gironde), dans la nuit de samedi à dimanche, le méga-feu venant de l’ouest a réussi à y pénétrer sous quelques mètres, au nord de cette installation de 300 MW sur 300 hectares exploitée et en partie détenue par Neoen.
« Les bandes ...
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