Des CEE « mobilité électrique » à boucler sur les chapeaux de roues

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Après la création d’une bonification pour les utilitaires le 1er juin, de nouvelles fiches et bonifications pour la mobilité électrique sont attendus le 1er septembre dans les certificats d’économies d’énergie (CEE). « C’est une avalanche de textes », observe Romain Ryon, fondateur de Mobilee, mandataire CEE spécialiste de la mobilité électrique.

Prêts au 1er septembre ?

Certains étaient encore examinés au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) la semaine passée, séance marquée par un leitmotiv côté gouvernement, témoigne Florence Lievyn, représentante du groupement des professionnels des CEE (GPCEE). « A toutes les propositions ...