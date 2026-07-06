Decade Energy et l’OTRE lancent un programme de 50 M€ pour les transporteurs lourds

Le développement des poids lourds électriques se heurte encore à de nombreux freins. C’est pourquoi la start-up Decade Energy lance un programme de 50 M€ à destination des adhérents de l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE), qui représente les entreprises de transport routier et prestataires logistiques, notamment des ETI, PME et TPE à capitaux patrimoniaux. Objectif affiché : les aider à évaluer, financer et déployer les infrastructures nécessaires à l’électrification de leurs flottes. L’enjeu étant d’autant plus clé que, pour une flotte de 30 poids lourds parcourant 400 km par jour, le passage à l’électrique pourrait éviter 450 000€ annuels par site versus un scénario diesel, selon Decade Energy.

@ Daimler

Concrètement, l’initiative ...