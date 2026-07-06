Batteries : combien rapporte 1 MW en juin [Observatoire]

Source : GreenUnivers avec Gemini

La canicule du mois de juin a eu des conséquences tangibles sur les marchés spot de l’électricité, avec des effets tout aussi importants sur les revenus des batteries réalisant de l’arbitrage. Selon les simulations réalisées par Storio Energy et StackEase, une batterie de 1 MW/2 MWh aurait pu gagner ...