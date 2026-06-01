Une salve de promesses dans l’IA et l’énergie à Choose France

Édition 2025 de Choose France – capture d’écran

« C’est une édition historique. On annonce aujourd’hui plus d’investissements qu’en cumulé ces 8 dernières années. » A l’image du ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure, l’exécutif a fait preuve d’une grande autosatisfaction ce 1er juin pour la 9e édition de Choose France, dernière édition avant l’élection présidentielle. Organisé tous les ans sous les deux mandats d’Emmanuel Macron pour démontrer l’attractivité de la France, l’évènement affiche en 2026 un ...