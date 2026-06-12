Pourquoi Jean-Yves Grandidier se remobilise au sein de France Renouvelables

Jean-Yves Grandidier @Valorem

Jean-Yves Grandidier, le retour. A la faveur de l’élection hier des dirigeants de France Renouvelables, le fondateur et président de Valorem retrouve une voix délibérative au conseil d’administration du syndicat qu’il a fondé il y a trente ans avec Jean-Michel Germa, sous l’appellation France Energie Eolienne. Depuis une dizaine d’années, il était en retrait ...