Pourquoi Jean-Yves Grandidier se remobilise au sein de France Renouvelables

Par
Jean-Philippe Pié
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Jean-Yves Grandidier @Valorem

Jean-Yves Grandidier, le retour. A la faveur de l’élection hier des dirigeants de France Renouvelables, le fondateur et président de Valorem retrouve une voix délibérative au conseil d’administration du syndicat qu’il a fondé il y a trente ans avec Jean-Michel Germa, sous l’appellation France Energie Eolienne. Depuis une dizaine d’années, il était en retrait ...

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