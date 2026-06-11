Anne-Catherine de Tourtier réélue présidente de France Renouvelables

Réélue aujourd’hui à la tête de France Renouvelables qu’elle préside depuis 2021, Anne-Catherine de Tourtier déclare dans un communiqué aborder « ce nouveau mandat avec détermination et combativité. Le contexte est exigeant et les enjeux énergétiques et d’indépendance n’ont jamais été aussi structurants ». Seule candidate au poste, la dirigeante du pôle Méditerranée du fabricant d’éoliennes Nordex fait allusion ...

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