La petite hydro se lance sur la réserve secondaire

Par
Thomas Blosseville
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Crédit : Pexels-ren-aukeman

La petite hydroélectricité apprivoise les mécanismes de flexibilité. « Pour optimiser les revenus des centrales », témoignait ce 11 juin Romain Delorme, chargé d’exploitation pour le producteur Serhy, lors des rencontres 2026 de France Hydro Electricité, organisées à Valence (Drôme). Serhy a fait appel au spécialiste de la flexibilité Energy Pool pour valoriser une de ses centrales sur la réserve secondaire aFRR. Pour Energy Pool, c’est ...

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