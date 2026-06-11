La petite hydro se lance sur la réserve secondaire

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La petite hydroélectricité apprivoise les mécanismes de flexibilité. « Pour optimiser les revenus des centrales », témoignait ce 11 juin Romain Delorme, chargé d’exploitation pour le producteur Serhy, lors des rencontres 2026 de France Hydro Electricité, organisées à Valence (Drôme). Serhy a fait appel au spécialiste de la flexibilité Energy Pool pour valoriser une de ses centrales sur la réserve secondaire aFRR. Pour Energy Pool, c’est ...