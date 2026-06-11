CloudGrid Energy commence à installer ses centres de données près des centrales EnR

EDF n’est pas seul à concrétiser des accords avec les opérateurs de data centers. Des coopérations avec les producteurs d’électricité renouvelable commencent à prendre forme. En témoigne cet accord-cadre signé entre Policloud et CloudGrid Energy en France et en Europe.
Policloud propose de petits centres de calcul à haute performance, de 500 kW maximum, hébergés dans des conteneurs nécessitant une emprise au sol de 50 à 100 m2. C’est une société du groupe français ...
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