CloudGrid Energy commence à installer ses centres de données près des centrales EnR

Par
Jean-Philippe Pié
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@Cloudgrid Energy

EDF n’est pas seul à concrétiser des accords avec les opérateurs de data centers. Des coopérations avec les producteurs d’électricité renouvelable commencent à prendre forme. En témoigne cet accord-cadre signé entre Policloud et CloudGrid Energy en France et en Europe.

Policloud propose de petits centres de calcul à haute performance, de 500 kW maximum, hébergés dans des conteneurs nécessitant une emprise au sol de 50 à 100 m2. C’est une société du groupe français ...

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