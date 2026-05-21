Anne-Catherine de Tourtier seule en lice pour la présidence de France Renouvelables

Il n’y en aura qu’une. Anne-Catherine de Tourtier, présidente actuelle de France renouvelables, devrait rempiler pour un troisième mandat. Selon nos informations, elle est la seule à avoir déposé une candidature. D’autres membres du conseil d’administration avaient jusqu’alors des velléités ...

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