Thierry Lepercq promet une offre d’hydrogène compétitif en 2027

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
©Marcus Millo via Canva.com

« Je suis heureux d’annoncer que HyDeal s’apprête à lancer, avec des partenaires clés, la toute première offre concurrentielle d’hydrogène jamais réalisée (2 €/kg – et moins de 1,5 €/kg en tenant compte des subventions et de la valeur CO2) en Europe en 2027. » C’est par ces mots que Thierry Lepercq, président et fondateur en 2022 de HyDeal, ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentEolien en mer : pourquoi TotalEnergies hésite désormais en Allemagne
Article suivantAnne-Catherine de Tourtier seule en lice pour la présidence de France Renouvelables