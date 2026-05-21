Thierry Lepercq promet une offre d’hydrogène compétitif en 2027

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« Je suis heureux d’annoncer que HyDeal s’apprête à lancer, avec des partenaires clés, la toute première offre concurrentielle d’hydrogène jamais réalisée (2 €/kg – et moins de 1,5 €/kg en tenant compte des subventions et de la valeur CO2) en Europe en 2027. » C’est par ces mots que Thierry Lepercq, président et fondateur en 2022 de HyDeal, ...