Financement de la décarbonation de l’industrie : présentations

Suite du compte-rendu de la conférence « Comment financer la décarbonation de l’industrie ? » organisée le 9 juin par GreenUnivers avec Perfesco. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les deux présentations faites durant la matinée.
- Eliéta Carlu est directrice d’Allice, une initiative lancée en 2018 à l’initiative du Centre technique des industries aérauliques et thermiques (Cetiat) pour une approche transversale sur l’efficacité énergétique et à la décarbonation de l’industrie. Elle est intervenue sur les freins au financement de la décarbonation.
- Thierry Lavigne est directeur de l’ingénierie et de la maintenance de Toray Films Europe. La filiale française de l’industriel japonais s’est lancée dans une stratégie de décarbonation largement basée sur l’électrification. Les actions déployés ont été financées par des fonds propres, des soutiens publics et du tiers financement.