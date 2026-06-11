Financement de la décarbonation de l’industrie : présentations

Suite du compte-rendu de la conférence « Comment financer la décarbonation de l’industrie ? » organisée le 9 juin par GreenUnivers avec Perfesco. Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les deux présentations faites durant la matinée.

Eliéta Carlu est directrice d’Allice, une initiative lancée en 2018 à l’initiative du Centre technique des industries aérauliques et thermiques (Cetiat) pour une approche transversale sur l’efficacité énergétique et à la décarbonation de l’industrie. Elle est intervenue sur les freins au financement de la décarbonation.