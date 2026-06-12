La décarbonation industrielle profite d’un arsenal de moyens de financement

Compte-rendu de la table ronde de la conférence « comment financer la décarbonation de l’industrie » organisée par GreenUnivers et Perfesco le mardi 9 juin, réalisé avec l’IA sous la supervision de la rédaction.

Table ronde sur les solutions de financement de la la décarbonation de l’industrie, 9 juin 2026 @Memento

Face à des crises énergétiques répétées, l’industrie française se trouve à un carrefour crucial pour financer sa transition énergétique. C’est un puzzle complexe, combinant aides publiques, capitaux privés et innovation financière. David Marchal, directeur Expertises et Programmes de l’Ademe, bras armé de l’État, a rappelé l’importance des dispositifs publics existants avec les appels à projets financés par France Relance et France 2030 : quelque 550 projets ont déjà été soutenus par l’agence.

Le rôle du privé

Les entreprises doivent également mettre la main à la poche. Didier Combes, responsable énergie du site du groupe SKF de Saint-Cyr-sur-Loire (Centre-Val de Loire) illustre cet engagement : « SKF a bloqué 20% du total de nos investissements pour la décarbonation. » Une enveloppe sanctuarisée, signe d’une vision à long terme.

Les banques, incitées par la réglementation (notamment le « Green Asset Ratio » européen), se positionnent activement. Pierre Naudy, responsable énergie de LCL explique que la banque a « 500 millions d’euros d’actifs qui sont fléchés » vers la transition, avec des conditions de prêt avantageuses. Il anticipe même un virage : la décarbonation industrielle deviendra un « relais de croissance » pour les banques face au ralentissement des projets d’énergies renouvelables.

Mais le financement le plus accessible reste souvent interne : la sobriété énergétique. Didier Combes est formel : « Travailler en diminuant notre consommation d’énergie, c’est libérer du cash, c’est améliorer notre performance opérationnelle. »

Le tiers financement pour ne rien décaisser

Le tiers financement émerge comme une solution opérationnelle. Laurent Kraif, CEO de Perfesco, l’un des pionniers français de ce mode de financement aujourd’hui adossé à EDF et au gestionnaire d’actifs DWS (groupe Deustche Bank), explique son modèle : « Nous finançons des projets que les industriels ne feraient pas et nous nous rémunérons à travers les économies qui vont être réalisées. » Pour l’industriel, l’avantage est indéniable : « nos clients ne décaissent rien. »

Longtemps freiné par la complexité des cumuls avec les aides publiques, ce modèle a trouvé sa voie. David Marchal confirme qu’une solution a été trouvée récemment, rappelant que « c’est l’industriel qui doit porter le contrat et qui doit quelque part être propriétaire du bien in fine. »

Pour les banques comme le LCL, le tiers financement est aussi une opportunité de « massifier » les projets, indique Pierre Naudy, permettant de financer des initiatives plus modestes ou de PME.

Les grands comptes versus les PME

La décarbonation n’est pas un chemin unique. Aurélie Picart, déléguée générale du comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques, a dessiné une cartographie claire : pour « les 50 sites industriels » les plus émetteurs (50% des émissions), la décarbonation est « complexe » et exige un « appui très fort de l’État. » En revanche, pour les « 16 000 sites » restants (15% des émissions), les solutions résident dans « l’efficacité et la sobriété. » Elle a évoque la “fiche de 40 gestes » pouvant générer « 15% de réduction de consommation d’énergie sans investissement » développée par le CSF dans le cadre de son programme phare, Je décarbone.

Au-delà des chiffres, la décarbonation est une question de survie et de « souveraineté, » selon Laurent Kraif : « le premier gain, c’est de se dire je ne suis plus dépendant des soubresauts d’une crise géopolitique. » Une entreprise décarbonée est une entreprise plus résiliente.

Diversifier les approches hors électrification

Si l’électrification est sur toutes les lèvres, elle n’est pas la panacée. Didier Combes de SKF la considère comme « la dernière étape » après avoir exploré d’autres pistes. David Marchal, lui, précise que « la moitié des émissions de CO2 d’industrie sont d’origine non énergétique, » nécessitant des solutions différentes.

Les alternatives sont nombreuses et souvent plus immédiates, comme les solutions thermiques, mais aussi et surtout l’efficacité et la sobriété, des actions un peu passées de mode, reconnaissent les panelistes, mais qui restent plus indispensables que jamais.