Les tiers financeurs ne sont plus exclus des appels d’offres industriels de l’Ademe

Dans l’efficacité énergétique, l’Ademe ne pouvait pas jusqu’à maintenant financer des projets avec des tiers financeurs. Pour cause, le droit européen de l’environnement, contrairement à celui sur la production d’énergie, interdit qu’une subvention n’aille pas directement ...

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