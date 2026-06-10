Les tiers financeurs ne sont plus exclus des appels d’offres industriels de l’Ademe

Par
Paul Messad
-
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(Crédit : pexels-pixabay)

Dans l’efficacité énergétique, l’Ademe ne pouvait pas jusqu’à maintenant financer des projets avec des tiers financeurs. Pour cause, le droit européen de l’environnement, contrairement à celui sur la production d’énergie, interdit qu’une subvention n’aille pas directement ...

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