Les banques à impact du Crédit coopératif, un nouveau guichet pour les renouvelables

Un an après son lancement, la banque d’affaires à impact du Crédit coopératif affiche dans ses résultats plus de 500 M€ de financements en 2025 dont 300 M€ de financements de projets dans les EnR, « essentiellement dans le solaire, l’éolien, mais aussi la méthanisation et le renouvellement de centrales hydroélectriques », a ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte