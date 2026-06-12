Les banques à impact du Crédit coopératif, un nouveau guichet pour les renouvelables

Un an après son lancement, la banque d’affaires à impact du Crédit coopératif affiche dans ses résultats plus de 500 M€ de financements en 2025 dont 300 M€ de financements de projets dans les EnR, « essentiellement dans le solaire, l’éolien, mais aussi la méthanisation et le renouvellement de centrales hydroélectriques », a ...

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