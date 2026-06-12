Un « renchérissement modéré » des coûts de financement, pas de credit crunch [Emmanuel Weyd, Eiffel]

Par
Natasha Laporte
-
Print Friendly, PDF & Email

Pour la première fois en trois ans et après un long statu quo, la Banque centrale européenne (BCE) vient de relever ses taux directeurs, face au risque inflationniste lié au blocage du détroit d’Ormuz. Emmanuel Weyd, directeur investissements crédit d’Eiffel Investment Group, fait le point ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentL’agenda de la transition énergétique
Article suivantLes documents de la semaine