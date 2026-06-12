Un « renchérissement modéré » des coûts de financement, pas de credit crunch [Emmanuel Weyd, Eiffel]

Pour la première fois en trois ans et après un long statu quo, la Banque centrale européenne (BCE) vient de relever ses taux directeurs, face au risque inflationniste lié au blocage du détroit d’Ormuz. Emmanuel Weyd, directeur investissements crédit d’Eiffel Investment Group, fait le point ...

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