Où en sont les projets miniers français ?

Le projet minier Emili @ Imerys

Ce serait une première en France : dans l’Allier, un projet de mine et de raffinage de lithium doit voir le jour dès 2030. Un projet d’envergure porté non pas par les géants du secteur comme Orano ou Eramet mais par Imerys. Cette ambition industrielle porte un nom : Emili. Selon Grégoire Jean, directeur R&D Lithium Projects d’Imerys, rencontré par GreenUnivers au salon Géodays organisé à Pau les 16 et 17 juin*, Emili pourra « alimenter des batteries pour l’équivalent de 700 000 voitures électriques par an, avec la production de 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium ». De quoi couvrir, à terme et en théorie, l’essentiel des besoins français en lithium.

Devenu l’un des symboles de la stratégie française de réindustrialisation et de souveraineté, au point que l’État vient d’y consacrer 50 M€ via la Banque des Territoires, Emili trouve ...