L’Ademe au coeur d’une enquête pour favoritisme au profit d’un pétrochimiste

Un possible délit de favoritisme ? C’est ce que des avocats pointent du doigt auprès du média Disclose, dans une enquête qu’il a publié hier jeudi 18 juin. Selon le média d’enquête, s’appuyant sur la consultation de documents et de mails, Matignon et Bercy auraient fait en sorte que l’Ademe finance deux projets du pétrochimiste britannique Ineos pourtant non éligibles aux programmes visés. Le premier ...

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