Nouvelle gouvernance et nouvelle stratégie pour CVE

Exclusif – Une page se tourne chez CVE. Pierre de Froidefond, cofondateur, n’est plus président exécutif. Il a été nommé la semaine dernière à la tête du conseil de surveillance du groupe. La présidence opérationnelle est confiée à Kamil Beffa. De profil industriel, cet X-Ponts est arrivé en décembre 2025 comme directeur général, à la demande ...

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