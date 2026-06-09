Sollys cherche des fonds pour stocker la chaleur industrielle

Par
Thomas Blosseville
-
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(c) 123RF

« Notre objectif est de développer un système de stockage thermique innovant, bon marché, pour décarboner la chaleur industrielle. » Olivier Conrad, directeur des opérations et cofondateur de la jeune société Sollys, le confie à GreenUnivers : cette entreprise, créée en 2023 et basée à Rennes, cherche à ...

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