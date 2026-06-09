Sollys cherche des fonds pour stocker la chaleur industrielle

« Notre objectif est de développer un système de stockage thermique innovant, bon marché, pour décarboner la chaleur industrielle. » Olivier Conrad, directeur des opérations et cofondateur de la jeune société Sollys, le confie à GreenUnivers : cette entreprise, créée en 2023 et basée à Rennes, cherche à ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences