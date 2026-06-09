Solaire : la DGEC fait preuve d’une grande prudence sur les appels d’offres

« Nous allons nous atteler à la rédaction de l’arrêté sur le seuil de 17 MW », a annoncé Hermine Durand, sous-directrice en charge notamment du système électrique à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), lors du 11e colloque photovoltaïque du Syndicat des énergies renouvelables (Ser) organisé ce mardi 9 juin à Strasbourg. Ce texte doit servir à ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte