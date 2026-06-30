Lesaffre choisit Dalkia pour un nouveau projet de chaleur fatale

Par
Thomas Blosseville
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(c) 123RF

Après Marcq-en-Barœul (Nord), au tour de Strasbourg : le groupe agroalimentaire Lesaffre avance sur un deuxième projet de récupération de chaleur fatale dans l’une de ses usines. Même si le projet, notamment son financement, doit encore être bouclé, l’industriel a déjà choisi son futur opérateur. D’après les informations de GreenUnivers, alors qu’Engie avait été retenu à Marcq-en-Barœul, Dalkia a cette fois-ci été sélectionnée. La filiale d’EDF est ...

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