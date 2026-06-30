Hydroélectricité : l’appel d’offres pour les Step espéré pour 2027

« Nous nous dirigeons doucement vers un appel d’offres pour les Step* en France» a assuré ce matin Jean-Charles Galland, en charge de l’hydroélectricité au Syndicat des énergies renouvelables (Ser) et directeur général de la Shema (EDF), lors d’une rencontre organisée avec la presse. Une notification préliminaire du soutien public envisagé a été faite auprès de la Commission européenne. Le cahier des charges reste à écrire. Il promet d’être compliqué, car il ne pourra être ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte