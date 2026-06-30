Hydroélectricité : l’appel d’offres pour les Step espéré pour 2027

@Next Step Energy

« Nous nous dirigeons doucement vers un appel d’offres pour les Step* en France» a assuré ce matin Jean-Charles Galland, en charge de l’hydroélectricité au Syndicat des énergies renouvelables (Ser) et directeur général de la Shema (EDF), lors d’une rencontre organisée avec la presse. Une notification préliminaire du soutien public envisagé a été faite auprès de la Commission européenne. Le cahier des charges reste à écrire. Il promet d’être compliqué, car il ne pourra être ...