L’américain Ecolab investit dans Holosolis et GravitHy

Par
GreenUnivers
-
Print Friendly, PDF & Email
@Holosolis

Porteur d’un projet d’usine photovoltaïque en Moselle, Holosolis fait un pas supplémentaire vers le bouclage espéré dans quelques semaines de sa levée de fonds de 15 à 20 M€. A l’occasion du sommet des investisseurs Choose France organisé aujourd’hui par l’Elysée, l’industriel américain du traitement de l’eau Ecolab annonce vouloir ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentFusion des typologies, critères de résilience : l’appel d’offres « petit solaire » fait sa mue
Article suivantLes prix pour l’été ressemblent de plus en plus à ceux de l’hiver [Marchés]