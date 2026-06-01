L’américain Ecolab investit dans Holosolis et GravitHy

Porteur d’un projet d’usine photovoltaïque en Moselle, Holosolis fait un pas supplémentaire vers le bouclage espéré dans quelques semaines de sa levée de fonds de 15 à 20 M€. A l’occasion du sommet des investisseurs Choose France organisé aujourd’hui par l’Elysée, l’industriel américain du traitement de l’eau Ecolab annonce vouloir ...
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