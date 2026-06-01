Les prix pour l’été ressemblent de plus en plus à ceux de l’hiver [Marchés]

La dernière semaine de mai devait être exceptionnelle pour la production de prix négatifs. Il n’en fut rien. Au contraire, l’usage des climatiseurs et l’absence de vent ont rééquilibré les prix. Le lundi 25 mai, bien que férié et jour de multiples records de températures, n’a enregistré qu’un plus bas à ...

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