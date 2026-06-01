Fusion des typologies, critères de résilience : l’appel d’offres « petit solaire » fait sa mue

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié vendredi en fin de journée le cahier des charges mis à jour pour l’appel d’offres simplifié (AOS) pour les projets photovoltaïques de plus de 100 kWc et de moins de 500 kWc, disponible en fin d’article. La grande nouveauté réside dans ...

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