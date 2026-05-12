Valérie Pécresse prévoit 850 M€ pour l’énergie en Île-de-France

Par
Paul-Henri Giroudet
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Valérie Pécresse (c) Facebook

Quelque 850 M€. C’est le montant alloué par la région Île-de-France à son Plan Energie 2026-2028, dévoilé ce mardi 12 mai à la presse par sa présidente, Valérie Pécresse. « A une période où on parle tant de la politique des chèques aux consommateurs, nous préférons opter pour une politique d’investissement », a-t-elle avancé. Le plan, tourné en particulier vers la rénovation énergétique et la mobilité, sera ...

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