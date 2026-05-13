BESS, biométhane… Green Giraffe accélère sa diversification

Par
Natasha Laporte
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D’un acteur de référence dans l’éolien offshore à « une activité s’étendant sur toute la chaîne de valeur de la transition énergétique, les secteurs afférents et leurs enjeux spécifiques » : la société de conseil en financement Green Giraffe poursuit sa diversification, ...

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