Les ventes de voitures à hydrogène proches du néant en Europe [SNE Research]

Les dynamiques sont contrastées dans la mobilité. Au premier trimestre, dans l’hydrogène, les ventes de véhicules dans le monde ont augmenté : 2 602 unités, soit +20,6% par rapport à la même période l’an dernier. Les modèles 100% électriques et hybrides rechargeables ont ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences