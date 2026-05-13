Les ventes de voitures à hydrogène proches du néant en Europe [SNE Research]

Les dynamiques sont contrastées dans la mobilité. Au premier trimestre, dans l’hydrogène, les ventes de véhicules dans le monde ont augmenté : 2 602 unités, soit +20,6% par rapport à la même période l’an dernier. Les modèles 100% électriques et hybrides rechargeables ont ...

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