Les ventes de voitures à hydrogène proches du néant en Europe [SNE Research]

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
(Copyright : Legrand)

Les dynamiques sont contrastées dans la mobilité. Au premier trimestre, dans l’hydrogène, les ventes de véhicules dans le monde ont augmenté : 2 602 unités, soit +20,6% par rapport à la même période l’an dernier. Les modèles 100% électriques et hybrides rechargeables ont  ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentBESS, biométhane… Green Giraffe accélère sa diversification
Article suivantABO Energy va se serrer la ceinture pour être rentable en 2027