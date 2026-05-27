L’électrolyseur de Genvia confirmé en Isère chez le cimentier Vicat

Un jalon pré-commercial de taille pour le fabricant d’électrolyseurs Genvia. Après l’inauguration mi-2023 de sa première ligne pilote à Béziers (Hérault), puis un partenariat signé avec ArcelorMittal pour tester sa technologie en condition réelle à Saint-Chély-d’Apche (Lozère), son projet avec ...
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