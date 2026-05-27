Comment Octopus se projette en fabricant de pompes à chaleur

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C’est l’un des engagements annoncés hier à l’Élysée lors de l’événement réunissant « l’équipe de France de l’électrification » : Octopus Energy se dit prêt à investir jusqu’à 150 M€ en France dans une usine de pompes à chaleur (PAC).

Déjà une usine

L’intérêt d’Octopus Energy pour les PAC n’est pas ...