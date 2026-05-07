L’agenda de la transition énergétique

Par
GreenUnivers
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Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Mai

19Forum Seanergy, Nantes

Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris 

Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-Bas)
21Solar Summit, La Tribune et PowEarth Foundation, Bordeaux
Conférence "Comment financer la décarbonation de l'industrie ?" organisée par GreenUnivers et Perfesco le 9 juin 2026 à Paris

Juin

2Drive to zero, Paris
3Sommet Europe Climate Chance, Bruxelles

Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
9Conférence « Comment financer la décarbonation de l’industrie ? », GreenUnivers, Paris

11e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg

The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris

Journée de l’autoconsommation collective,  Enogrid, Rennes
10Rencontres Solaire et territoires, See you sun, Rennes
Journée technique sur le stockage thermique, le CIBE en partenariat avec l’Ademe, l’ATEE, Brest Métropole et la Fedene, Brest
17VivaTech, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Colloque de l’Union française de l’électricité, Paris

Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Meet4Hydrogen, Bordeaux

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)
30Forum Europ’Energies, Europ’Energies, Paris

Juillet

1Conférence Financement des Infrastructures GreenUnivers, Paris

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
22Congrès France Gaz, Paris

Windenergy, Hambourg (Allemagne)

Renewable Materials Conference 2026, Siegburg (Allemagne)
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris
29Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

Octobre

7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
14Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes

Novembre

2Paris Infraweeek, Paris
234e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne
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