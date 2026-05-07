Nelson lève 3 M€ pour optimiser la recharge des flottes

« Mois après mois, la France bat son record d’immatriculations de véhicules électriques dans les flottes d’entreprises. » Dans ce contexte porteur, Nelson Mobility veut engager un double mouvement. D’une part, entrer en contact avec davantage de flottes. D’autre part, « réinventer ...
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