L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Mai
|4
|Ifat, Munich (Allemagne)
|6
|Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
|19
|Forum Seanergy, Nantes
Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris
Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne
34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-Bas)
|21
|Solar Summit, La Tribune et PowEarth Foundation, Bordeaux
Juin
|2
|Drive to zero, Paris
|3
|Sommet Europe Climate Chance, Bruxelles
Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
|9
|11e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg
The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)
European Mobility Expo, Paris
Journée de l’autoconsommation collective, Enogrid, Rennes
|10
|Rencontres Solaire et territoires, See you sun, Rennes
|17
|VivaTech, Paris
Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
|23
|Colloque de l’Union française de l’électricité, Paris
Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon
Meet4Hydrogen, Bordeaux
Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
The smarter Europe, Munich (Allemagne)
|30
|Forum Europ’Energies, Europ’Energies, Paris
Juillet
|1
|Conférence Financement des Infrastructures GreenUnivers, Paris
Septembre
|14
|43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
|16
|Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
|22
|Congrès France Gaz, Paris
Windenergy, Hambourg (Allemagne)
|28
|Interclima, Paris
Batimat’ 2026, Paris
|29
|Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Octobre
|7
|Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
|14
|Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
Novembre
|2
|Paris Infraweeek, Paris
|23
|4e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne