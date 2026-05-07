Eolien en mer : RTE n’a pas encore de visibilité sur l’AO10

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« Nous sommes comme toute la filière : nous attendons avec impatience. » Khalid Adballaoui, directeur projets maritimes et interconnections de RTE, ne s’avance guère sur le calendrier de raccordement du dixième appel d’offres français (AO10) pour l’éolien en mer, dont un projet de cahier des charges a été publié fin avril. « Nous attendons ...