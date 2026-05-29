Engie Green réduit ses ambitions et ses effectifs

Un renouvellement de parc éolien @Engie Green

Exclusif – Chez Engie Green-Shem, l’heure est à « l’ajustement ». Le nouveau mot d’ordre qualifie à la fois l’inflexion de la croissance prévue d’ici 2030 dans l’éolien et le solaire en France, les emplois à supprimer entre 2026 et 2028 et, dans la grande hydroélectricité pyrénéenne, la recherche d’un juste prix à payer à l’Etat pour conserver l’exploitation des barrages.

Départs non remplacés et reclassements au sein du groupe sont ...