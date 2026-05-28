EDF Solutions Solaires voit son avenir suspendu par le groupe

Par
Paul Messad
-
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(c) EDF solutions solaires

Exclusif – Ce devait être fait d’ici l’été. La direction a finalement décidé de temporiser. EDF Solutions Solaires, la filiale aux 1100 salariés d’EDF, dédiée au marché du petit photovoltaïque, ne rejoint plus le programme de réorganisation de la branche commerce du groupe, a appris GreenUnivers. L’entreprise entre ...

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