EDF Solutions Solaires voit son avenir suspendu par le groupe

Exclusif – Ce devait être fait d’ici l’été. La direction a finalement décidé de temporiser. EDF Solutions Solaires, la filiale aux 1100 salariés d’EDF, dédiée au marché du petit photovoltaïque, ne rejoint plus le programme de réorganisation de la branche commerce du groupe, a appris GreenUnivers. L’entreprise entre ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte