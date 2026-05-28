Une électrification massive est programmée pour les logements HLM

Besoins du logement, bornes de recharge, autoconsommation… Le secteur HLM se voit en « territoire d’expérimentation et de massification de l’électrification ». Représenté par l’Union sociale de l’habitat (USH) au grand raout organisé sur le sujet le 26 mai à l’Élysée, il a affiché un engagement : « planifier l’électrification d’un million de logements. »
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