Une électrification massive est programmée pour les logements HLM

Par
Thomas Blosseville
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(Crédit : Jean-Louis Zimmermann – Flickr)

Besoins du logement, bornes de recharge, autoconsommation… Le secteur HLM se voit en « territoire d’expérimentation et de massification de l’électrification ». Représenté par l’Union sociale de l’habitat (USH) au grand raout organisé sur le sujet le 26 mai à l’Élysée, il a affiché un engagement : « planifier l’électrification d’un million de logements. »

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