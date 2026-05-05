Comment Bercy veut construire une filière d’aimants permanents

(c) – Jacopo Landi

Bercy veut faire de l’électrification un travail utile jusqu’au terme du quinquennat et la projeter « au-delà » de l’élection présidentielle de 2027, assure l’entourage de Roland Lescure. Y compris sur les enjeux liés aux matières premières. Le ministre de l’Économie était en déplacement ce 5 mai à Lacq (Pyrénées-Atlantiques) avec Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, pour présenter le nouveau « plan national de résilience terres rares et aimants permanents. »

Deux investissements pour Infravia

Résumé dans le document ci-dessous, ce plan prolonge la stratégie de réduction des dépendances françaises en métaux critiques et terres rares engagée en 2021. Il repose sur ...