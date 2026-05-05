Deepki étend son rayon d’action aux économies d’énergie réelles

« Descendre dans la chaufferie. » C’est en ces termes que Vincent Bryant, président cofondateur de Deepki, présente la nouvelle orientation prise par le spécialiste des données énergétiques dans l’immobilier. Suite à l’acquisition en février de Sobre Energie, autre acteur de l’efficacité énergétique du bâtiment, Deepki lance aujourd’hui ...
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