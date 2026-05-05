La SNCF conclut son ultime CPPA avec Générale du Solaire et JPEE

Par
Paul-Henri Giroudet
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Clap de fin pour les green corporate purchase power agreements (CPPA) de la SNCF. L’entreprise ferroviaire a comme prévu signé son dernier contrat d’achat direct d’électricité renouvelable : un projet de centrale photovoltaïque sur le site des Champs Solaires de Touraine, en Indre-et-Loire. A cette fin, la SNCF a conclu un accord ...

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