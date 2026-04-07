Les premiers leviers envisagés pour électrifier l’industrie

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Il y a matière à agir sans attendre, estime le député Raphaël Schellenberger, que le ministère de l’Économie a missionné pour identifier les freins à l’électrification de l’industrie. A mi-route de son travail prévu sur 6 mois, le député du Haut-Rhin a présenté ce 7 avril un rapport intermédiaire – consultable ci-dessous – au ministre Roland Lescure afin, indique Bercy, « d’articuler au mieux les ...