Les premiers leviers envisagés pour électrifier l’industrie

Par
GreenUnivers
-
Print Friendly, PDF & Email
@Canva via IA

Il y a matière à agir sans attendre, estime le député Raphaël Schellenberger, que le ministère de l’Économie a missionné pour identifier les freins à l’électrification de l’industrie. A mi-route de son travail prévu sur 6 mois, le député du Haut-Rhin a présenté ce 7 avril un rapport intermédiaire – consultable ci-dessous – au ministre Roland Lescure afin, indique Bercy, « d’articuler au mieux les ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentPourquoi la géothermie reste en retard [Time to change]