Hydroélectricité : à quel prix EDF évitera-t-il la mise en concurrence ?

Par
Paul-Henri Giroudet
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La proposition de loi sur les investissements dans les barrages hydroélectriques français, adoptée la semaine dernière par le Sénat, autorise EDF à conserver l’exploitation de ses ouvrages pour les 70 prochaines années. Afin d’éviter leur ouverture à la concurrence ...

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