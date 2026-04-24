Hydroélectricité : à quel prix EDF évitera-t-il la mise en concurrence ?

La proposition de loi sur les investissements dans les barrages hydroélectriques français, adoptée la semaine dernière par le Sénat, autorise EDF à conserver l’exploitation de ses ouvrages pour les 70 prochaines années. Afin d’éviter leur ouverture à la concurrence ...
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