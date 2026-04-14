Hydroélectricité : le Sénat s’interroge sur la stratégie de financement d’EDF

Par
Paul-Henri Giroudet
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Le texte voté à la quasi-unanimité hier au Sénat transforme en loi l’accord trouvé entre Paris et Bruxelles. Il prévoit de passer d’un régime de concessions à un régime d’autorisations. L’État demeure propriétaire et les exploitants restent en place pour une durée de 70 ans. S’il évite l’ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques, le texte ne dit rien sur le financement des investissements ...

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