Arkolia veut accélérer vers le commerce de l’électricité et la flexibilité

« Du MW au MWh ». A l’occasion de la présentation de ses résultats en 2025, Arkolia a précisé sa stratégie pour les années qui viennent, insistant sur la vente du courant, notamment auprès de clients sur le marché C&I. Une évolution présentée comme « une mutation » par rapport à ses activités historiques, en particulier dans les toitures et centrales solaires avec soutien public. En 2030, l’entreprise prévoit que « 40% du chiffre d’affaires global proviendra de la vente directe d’électricité et de services innovants générant des revenus récurrents (agrégation, flexibilité, services réseau, etc…) », indique son communiqué. Les activités autour du biogaz ne sont pas évoquées dans la feuille de route.

Agrégation intégrée

Cet axe sur l’électricité pilotée et marketée s’appuie sur ...