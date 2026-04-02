Eolien en mer : Bercy débloque les appels d’offres mais devra aller vite

Source : Ørsted

« Nous saluons l’engagement du gouvernement », pour la relance des appels d’offres EnR, annoncée aujourd’hui, mais dans l’éolien en mer « les modalités [des procédures] doivent être réalistes, pour qu’il y ait assez de participants et une vraie compétitivité, pour atteindre les prix souhaités », a affirmé ...