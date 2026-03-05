Comment Vasco sauve les « naufragés de MaPrimeRénov »

Par
Thomas Blosseville
-
(Crédit : Monica Silvestre – Pexels)

« Malgré les aides, beaucoup de Français n’auront pas les moyens de mener leurs projets de rénovation énergétique. » L’instabilité du cadre règlementaire ces derniers mois n’aura rien arrangé. « Il y a beaucoup de naufragés de MaPrimeRénov pour lesquels le montage financier ne tient pas », formule Hervé Degreve, cofondateur en 2023 de Vasco. Sa société propose un modèle innovant de financement : elle finance une partie du reste à charge des travaux, contre une part des biens rénovés, et son offre commence à ...

