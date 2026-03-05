Protectionnisme européen : l’industrie solaire reste sur sa faim

La Commission européenne a présenté hier l’Industrial accelerator act (IAA), le texte censé protéger certaines industries critiques européennes. Le texte prévoit notamment des restrictions d’importations et d’obligations d’incorporation, dans les produits finis, de composants fabriqués en Europe, pour les appel d’offres, les marchés publics et les produits bénéficiant d’un soutien public. Pour les panneaux solaires, tous les onduleurs et les cellules devront être fabriqués dans l’UE.

« La Commission européenne a trouvé un équilibre ...