Biodéchets : Meanings reprend Moulinot

Une deuxième acquisition pour Meanings Infrastructure Fund (MIF). Après celle il y a an d’Inoé, une entreprise francilienne spécialisée dans le bois-énergie, le fonds de la société de gestion Meanings Capital Partners dédié aux infrastructures de transition énergétique entre en position majoritaire au capital de Moulinot, une entreprise de collecte et valorisation de déchets alimentaires. Elle a été créée en 2013 par ...

