La DG Trésor se penche sur les coûts des EnR électriques

« Pour les filières du solaire et de l’éolien, le coût complet de production des installations soutenues devrait être d’environ 80 €/MWh en 2035, contre 120 €/MWh* aujourd’hui, ce qui se traduira par une baisse mécanique du coût du soutien public par MWh produit », prévoit une étude de la direction générale du Trésor publiée le 16 février et consultable ci-dessous. Les calculs des auteurs, Jules Grimont et Jacques de Saint Pierre, adjoints au chef de bureau Energie, correspondent à un scénario de prix médian, avec un prix de marché stable de 70 €/MWh*. En s’appuyant sur les travaux de la CRE, ils aboutissent à l’addition suivante : « en 2035, le coût annuel du soutien aux énergies renouvelables électriques devrait correspondre pour 2,1 Md€* aux contrats passés avant fin 2024 et pour 1,2 à 2,3 Md€ aux contrats relatifs aux scénarios de planification (solaire, éolien terrestre …). »

Ajuster les EnR à la demande

L’étude considère que les effets passés vont en partie continuer à jouer : réduction des coûts de production due à la structuration de la filière et aux économies d’échelle, progrès technologique, baisse du coût du capital grâce aux subventions. Mais les deux hauts fonctionnaires font part de quatre réserves : la hausse des taux d’intérêt, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, le fait que « l’éolien et le solaire photovoltaïque pourraient se rapprocher de leurs limites maximales de conversion d’énergie » et que les sites les plus propices sont déjà pris.

La DG Trésor n’en affirme pas moins que les énergies renouvelables électriques doivent être encouragées, entre autres pour répondre à l’électrification des usages dans des délais courts. Mais là aussi avec un bémol : quel sera le rythme d’électrification du chauffage, des véhicules, des besoins industriels, de la production d’hydrogène par électrolyse ? Les auteurs évaluent que l’incertitude sur la demande électrique est de l’ordre de 20% à l’horizon 2035 et recommandent d’ajuster le rythme de développement des EnR au niveau de demande. Une conception que le gouvernement et notamment Roland Lescure, ministre de l’Economie et des finances ont repris à leur compte lorsqu’ils ont présenté la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie.

Parmi les points à retenir :

« Ramené à l’énergie produite, le coût du soutien public délivré viale complément de rémunération est de 27 €/MWh, soit

plus de quatre fois inférieur à celui délivré par l’obligation d’achat. »

La part des PPA devrait demeurer faible, car les coûts complets de production des EnR devraient rester supérieurs aux prix de marché, peu d’acteurs peuvent s’engager sur des consommations à long terme et l’électricité française est déjà décarbonée.

« En 2025, plus de la moitié du coût du soutien correspond à des installations dont la mise en service est antérieure à 2015, alors que ces installations représentent seulement un quart de la production soutenue. Certains contrats anciens ont conduit à une rémunération excessive des producteurs. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit à ce titre leur révision de façon rétroactive pour retrouver une rentabilité raisonnable »

« Le coût unitaire du soutien à l’éolien en mer devrait passer de 37 €/MWh pour les contrats existants à –4 €/MWh pour les nouveaux contrats ».

*Prix 2024